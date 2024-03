Voragine in via Morghen, in difficoltà non solo i residenti: protestano anche ristoratori e commercianti Parte della lunga arteria nel cuore del Vomero, quartiere collinare di Napoli, è chiusa a causa della voragine che si è aperta lo scorso 21 febbraio: in difficoltà le attività commerciali che si trovano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

È ancora chiuso al traffico veicolare il tratto di via Morghen, lunga arteria nel cuore del Vomero, quartiere collinare di Napoli, interessata dall'ampia voragine che si è aperta improvvisamente lo scorso 21 febbraio. Il dissesto del manto stradale ha provocato lo sgombero di un palazzo, mentre la strada è attualmente transennata per consentire i lavori di ripristino, comportando difficoltà e disagi non soltanto per i residenti, ma anche per le attività commerciali che sorgono in quel tratto. Proprio per questo, stasera, giovedì 14 marzo, alle ore 21 ci sarà una mobilitazione per scongiurare la chiusura del pub Wicked, che sorge proprio nella zona della voragine, attualmente interdetta.

"Stasera 14 marzo, ore 21, prenderemo parte alla mobilitazione per scongiurare la chiusura del pub Wicked in via Morghen. Il pub, gestito da due ragazzi 22 anni ed inaugurato il 20 gennaio scorso, rischia di chiudere i battenti perché rientra nel perimetro di recinzione a seguito del voragine dello scorso 21 febbraio" si legge nella nota diffusa a sostegno della manifestazione.

L'attuale situazione in via Morghen, infatti, dovrebbe durare ancora parecchie settimane. Stando a quanto dichiarato da Sergio De Marco, direttore di Abc – società che gestisce il servizio idrico a Napoli – i lavori dovrebbero essere ultimati entro Pasqua, quindi tra circa due settimane.