Voragine in via Caravaggio, traffico impazzito tra Fuorigrotta e Vomero e bus deviati

Sprofonda la strada in via Caravaggio, traffico tra Fuorigrotta e Vomero. Sul posto Polizia locale, protezione civile e Abc.
A cura di Pierluigi Frattasi
Sprofonda la strada in via Caravaggio, che collega il Vomero a Fuorigrotta. Caos traffico in tutta la zona, con lunghe code di auto e clacson impazziti. Deviati anche alcuni bus dell'Anm, come le linee 181, N7 e S3. A comunicarlo è l'Anm, l'azienda napoletana della mobilità: "A causa di uno sprofondamento stradale in via Caravaggio, deviano temporaneamente il percorso: giunte in via Consalvo, proseguono per via Cassiodoro, svoltano per via Giustiniano, via Piave, corso Europa e proprio percorso.Di ritorno dal vomero, giunte al corso Europa, svoltano per via Piave, via Giustiniano, viale Traiano, via Cassiodoro e propri percorsi".

Sul posto sono arrivati la Polizia Locale, la Protezione Civile del Comune di Napoli e le squadre dell'Abc, l'acquedotto pubblico, che stanno provvedendo alla sistemazione.

