Voragine a Monteruscello inghiotte camion dei rifiuti. Una gru per tirarlo fuori Una voragine in strada si è aperta in via Monteruscello 78 in corrispondenza di tubi del gas. Sul posto vigili del fuoco e operai specializzati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Una grossa voragine si è aperta questa mattina a Pozzuoli, in provincia di Napoli, nella zona di Monteruscello. Nel dissesto è stato coinvolto un camion della nettezza urbana, che è stato parzialmente inghiottito dalla buca. Il crollo è avvenuto in prossimità delle condotte del gas. L'incidente, a quanto apprende Fanpage.it, è avvenuto in via Monteruscello, all'altezza del civico 78, nel comune che si trova nella zona dei Campi Flegrei. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la voragine si sarebbe aperta improvvisamente in strada, inghiottendo la ruota posteriore destra del camion, che è rimasto così bloccato.

Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, che stanno operando con la squadra 15/b del distaccamento di Pianura e con una gru. Le operazioni di recupero prevedono l'estrazione del camion dei rifiuti, attraverso il carro gru, e quindi la sua messa in sicurezza, con la rimozione dei detriti.

Camion dei rifiuti nella voragine a Monteruscello, arrivano i pompieri con la gru

È stato necessario richiedere anche l'intervento dell'azienda del gas, visto che, a quanto si apprende, sarà necessario mettere in sicurezza gli impianti sottostanti alla voragine. L'incidente non ha registrato feriti, solo lo spavento di chi si trovava in zona. Al momento, ad ogni modo, non risulterebbero fughe di gas. Gli interventi in corso sono quindi di carattere preventivo. Subito dopo la messa in sicurezza, partirà il ripristino del manto stradale della carreggiata danneggiata. Sono in corso, inoltre, da parte dei tecnici, le verifiche per capire quale possa essere stata la causa del crollo.