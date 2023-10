Vomero, voragine in vico Acitillo: strada chiusa da tre giorni, lunedì il ripristino Dissesto in un pozzetto fognario nella strada del Vomero, chiusa da venerdì. Domani le ultime operazioni per riaprirla.

A cura di Pierluigi Frattasi

Crolla una parte della fognatura in Vico Acitillo al Vomero, strada chiusa per consentire i lavori di ripristino. Gli operai sono intervenuti già nelle scorse ore per riparare il guasto. Sul posto anche un bobcat. Domani, lunedì 16 ottobre 2023, è attesa la ripavimentazione della carreggiata, che consentirà di riaprire la strada alla circolazione veicolare. I lavori sono stati eseguiti da ABC, l'acquedotto pubblico di Napoli, e seguiti pedissequamente dalla V Municipalità Vomero-Arenella.

Il tratto di strada interdetto

Il cedimento ha riguardato un pozzetto fognario in vico Acitillo che è collassato su un lato. Il tratto di strada di vico Acitillo interessato dalla chiusura al transito veicolare va da confluenza con via case puntellate fino a confluenza con via Rossini. Lunedì mattina, ha spiegato la V Municipalità, ci sarà il ripristino della pavimentazione in basolato con il ripristino della viabilità ordinaria. La polizia municipale da venerdì ieri sta presidiando la zona per garantire ai cittadini tutte le informazioni necessarie.

Non è il primo crollo della fognatura che si verifica nella V Municipalità. La scorsa settimana era crollata la fognatura a Salita Arenella . I vigili del fuoco e la protezione civile in quell'occasione hanno dovuto sgomberare provvisoriamente 12 appartamenti. Circa una 50ina le persone sfollate. A cedere, in quel caso, aveva spiegato Abc, era stata la fogna privata in un parco privato. L'azienda idrica era comunque intervenuta per la messa in sicurezza e per consentire l'erogazione dell'acqua alle famiglie, installando una fontanina in strada.