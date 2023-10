Crolla la fogna nel parco privato a Salita Arenella, sgomberati 12 appartamenti: 50 sfollati Crolla la fogna privata nel parco di Salita Arenella. Sospesa l’erogazione idrica. Iniziati i lavori di ripristino delle fognature.

A cura di Pierluigi Frattasi

Crolla la fognatura a Salita Arenella nella V Municipalità Vomero-Arenella. I vigili del fuoco e la protezione civile sgomberano 12 appartamenti. Circa una 50ina le persone sfollate. Il cedimento è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 5 ottobre 2023, ed ha interessato una palazzina di circa 6 piani, al civico 9, che si trova all'interno del Parco Privato Garzillo. "A cedere – spiega Abc, l'azienda dell'acquedotto pubblico di Napoli, a Fanpage.it – è stata la fogna privata in un parco privato. I lavori non sono dell'Abc. I nostri tecnici, nonostante ciò, ieri sera hanno provato a fare un bypass, ma non è stato possibile a causa di "scavernamenti" presenti nel sottosuolo. Ovviamente, vista la situazione, è stato necessario chiudere l'acqua che sarà riaperta solo quando la Protezione civile darà il via libera all'Abc".

L'edificio ancora senz'acqua

L'edificio di circa 6 piani, che si trova all'interno del Parco Privato Garzillo, quindi, ieri sera è stato sgomberato in via cautelativa. Sul posto sono arrivati, oltre ai tecnici dell'Abc, anche gli agenti della Polizia locale, e gli uomini della Protezione Civile. Una volta ultimati gli interventi di messa in sicurezza della zona e di ripristino delle fognature, l'Abc ha assicurato che sarà possibile ripristinare l'erogazione idrica. Sulla vicenda è massima l'attenzione anche del Comune di Napoli, nonostante il parco sia privato.

"Si è ancora nella fase di sgombero – spiega a Fanpage.it Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture del Comune di Napoli – ma, a quanto abbiamo appreso, il condominio ha già dato mandato a una ditta privata di eseguire i lavori. E ci risulta che stiano già lavorando. Speriamo che riescano in tempi brevi a ricostituire la sede fognaria per riaprire l'acqua. Al momento, la Protezione Civile non ha dato ancora disposizione per il rientro nelle abitazioni".