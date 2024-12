video suggerito

Vomero, voragine in strada di fronte allo stadio Collana: il traffico impazzisce Caos traffico al Vomero a causa di una voragine aperta in strada in via Rossini. Sul posto polizia locale e Abc. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Clementina Cozzolino, presidente V Municipalità

Si apre una voragine in strada in via Gioachino Rossini al Vomero, di fronte allo Stadio Arturo Collana, e il traffico va in tilt, con lunghe code di auto e clacson impazziti. Il cedimento è avvenuto questa mattina, mercoledì 11 dicembre 2024. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale dell'Unità Operativa Vomero e i tecnici e gli operai dell'Abc, l'azienda speciale dell'acquedotto pubblico, che hanno avviato subito i lavori di verifica sulla rete fognaria e poi di messa in sicurezza dell'area.

Polemiche per il traffico al Vomero

La situazione è monitorata dalla presidente della V Municipalità Vomero-Arenella, Clementina Cozzolino. Ma non mancano le proteste, con Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari che torna sul tema del caos traffico nel quartiere: "Anche stamattina ambulanze a sirene spiegate bloccate in piazza Medaglie d’Oro nei pressi del pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono. Cosa si aspetta a intervenire?". Mentre c'è chi chiede l'istituzione di una Ztl per il Vomero.

Il 118 boccia il piano viabilità in piazza degli Artisti

Sotto i riflettori anche il piano traffico sperimentale in piazza degli Artisti, bocciato anche dal 118 dell'Asl Napoli 1 Centro che ha rilevato, dopo la sua attivazione, rallentamenti nell'accesso delle ambulanze presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Pediatrico Santobono: "L'accesso al Pronto Soccorso dell'ospedale Santobono Pausilipon delle nostre ambulanze – si legge nel documento firmato dal direttore del 118 di Napoli, Giuseppe Galano, che Fanpage.it ha potuto visionare – in seguito al cambio del dispositivo di viabilità sperimentale in piazza degli Artisti, si riferisce che vi sono stati dei rallentamenti per l'accesso al Pronto Soccorso del sopracitato Presidio Ospedaliero. Il tutto è documentato dagli orari relativi alla gestione degli interventi a cura della nostra Centrale Operativa Territoriale 118″.