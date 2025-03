Nuovo Stadio Collana del Vomero, tribune coperte, piscina e palestre: ecco come sarà Il progetto del nuovo stadio Arturo Collana del Vomero: 10 nuove palestre, copertura delle tribune, parcheggio interrato da 220 posti auto. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Rinasce lo Stadio Arturo Collana del Vomero: 10 nuove palestre, copertura delle tribune, parcheggio interrato da 220 posti auto, arredo urbano e piscina, quest'ultima già realizzata. Un mega-progetto di restyling da 63 milioni di euro che cambierà il volto dell'impianto sportivo napoletano in piazza Quattro Giornate. Il progetto di fattibilità tecnico economica per la ristrutturazione edilizia, la riqualificazione e l'adeguamento del complesso sportivo è stato presentato giovedì 27 marzo 2025 a Palazzo Santa Lucia, dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Nuova tribuna di vico Acitillo con 2mila posti

Il presidente della giunta regionale ha svelato il piano complessivo che prevede la ricostruzione della tribuna su via Acitillo, abbattuta nei mesi scorsi. La nuova tribuna sarà coperta e potrà ospitare circa 2mila spettatori, mentre nella parte inferiore ci saranno gli spogliatoi e servizi per Lega Pro Calcio e atletica leggera. Ai livelli sotterranei sono previsti due livelli seminterrati di parcheggi interrati. Ci saranno 5 palestre per il fitness, uffici e punti ristoro.

La Tribuna 4 Giornate con copertura

Anche la Tribuna Quattro Giornate sarà ristrutturata e sarà realizzata la copertura. Avrà una capienza di 2mila spettatori. All'interno saranno ricavate altre 2 palestre dedicate a pesistica e scherma. E, ancora, uffici e punto di ristoro. Per quanto riguarda gli spazi all'aperto, sarà rifatta la pista di atletica. Quella nuova sarà certificata per eventi internazionali. Ci sarà anche un campo di calcio regolamentare per la Lega Pro. Le aree esterne saranno adeguate alle normative Coni e internazionali del World Athletics.

Demolito il palazzetto di via Ribera

Il palazzetto dello sport su via Ribera sarà demolito e ricostruito. Al suo posto nascerà una nuova tribuna per 300 spettatori, anche questa con copertura. All'interno sarà realizzato un campo polivalente per basket, pallavolo e calcio a 5. Qui saranno ricavate anche altre 3 palestre.

Il Polifunzionale su via Ribera che avrà anch'esso una tribuna per 300 spettatori e uno spazio attrezzabile per eventi, conferenze, e pattinaggio libero. All'interno ci saranno tre palestre. La palazzina uffici su Piazza Quattro Giornate sarà riqualificata. I nuovi lavori si aggiungeranno a quelli già eseguiti sulla piscina del tutto ristrutturata, e la manutenzione ordinaria delle palestre in via Ribera per la riapertura.

Il progetto vede al lavoro una squadra di tecnici di alto livello, della società capogruppo Mascolo Ingegneria, guidata dall'ingegner Carmine Mascolo. Il coordinamento della progettazione è affidato alla SAG Architettura, con gli architetti Giancarlo Scognamiglio e Davide Mazzella. Mentre per Ingegneria e Sviluppo il responsabile è l'ingegner Antonio Russo. Sportium, responsabile Giovanni Giacobone, IA2 Studio Associato responsabile l'ingegner Aniello Camarca e l'ingegner Antonio Perillo.