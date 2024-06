video suggerito

Vomero, via Conte della Cerra riapre a fine luglio: cantieri per restaurare rudere pericolante La strada che collega i quartieri Avvocata e Vomero è chiusa dal 29 maggio. Riaprirà a fine luglio 2024.

A cura di Pierluigi Frattasi

Riaprirà a fine luglio via Conte della Cerra, la strada a cavallo tra i quartieri Avvocata e Vomero, che collega via Salvator Rosa a piazza degli Artisti, chiusa dal 29 maggio scorso a causa di un rudere pericolante sulla pubblica via. L'immobile è di proprietà dell'Ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon, che aveva ricevuto diffida ad intervenire da parte dei vigili del fuoco. I lavori di messa in sicurezza sono partiti il 6 giugno scorso e sono attualmente in corso. L'ipotesi è di concluderli entro fine luglio. Solo dopo, quindi, la strada, importante arteria di collegamento tra la parte bassa e alta della città, considerato che nelle sue prossimità si trova anche l'accesso per l'ingresso della Tangenziale dell'Arenella, potrà essere riaperta.

Vertice in Comune sui lavori

Stamattina, al Comune di Napoli, si è fatto il punto della situazione sui lavori. Il vicesindaco Laura Lieto ed il presidente della Commissione Urbanistica, Massimo Pepe, hanno incontrato a Palazzo San Giacomo il direttore generale dell’azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon, Rodolfo Conenna, in merito ai lavori per la messa in sicurezza del rudere di Via S. Gennaro ad Antignano.

Lo scorso 29 maggio l’Aorn Santobono, in qualità di proprietaria dell’arco storico e della palazzina a Via Conte della Acerra che presentava problemi alle strutture portanti, era stata diffidata a procedere ad un intervento urgente di messa in sicurezza a tutela della pubblica incolumità con la contestuale chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di via San Gennaro ad Antignano su cui affaccia l’edificio. Nel corso dell’incontro in Comune, il Direttore Generale dell’azienda ha comunicato che dal 6 giugno l’ufficio tecnico dell’Aron Santobono ha avviato le opere di messa in sicurezza la cui conclusione è prevista per fine luglio. Alla fine dei lavori, ed eliminato il pericolo, sarà quindi possibile procedere alla riapertura della strada.