Vomero, transenne in via Cimarosa per avvallamento: strada chiusa per i bus Caos traffico al Vomero: chiude anche via Cimarosa ai pullman Anm. La presidente Cozzolino: "Non sottovalutare le criticità"

A cura di Pierluigi Frattasi

Transenne in via Cimarosa al Vomero, la strada che costeggia la Villa Floridiana, a causa di un avvallamento che si è registrato ieri, domenica 10 marzo 2024. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, la Polizia Locale e il personale della Protezione Civile, che ha messo in sicurezza l'area. La strada è stata provvisoriamente interdetta alla circolazione dei mezzi pesanti, compresi i bus del servizio pubblico Anm. Un altro duro colpo alla viabilità del Vomero, considerando che il quartiere collinare è già sotto stresso dopo la voragine di via Morghen, avvenuta il 21 febbraio scorso, e il fiume di fango che si è registrato in via Solimena e via Torrione San Martino sabato scorso, che ha devastato anche dei locali di una nota pizzeria.

Caos traffico al Vomero: chiude anche via Cimarosa ai bus

Proprio su via Cimarosa, peraltro, a causa della chiusura di un tratto di via Morghen e dell'istituzione del doppio senso, si era riversata gran parte del traffico del quartiere in questi giorni. La chiusura ai mezzi pesanti, quindi, si aggiunge ai disagi già patiti dai cittadini.

Ad annunciare il provvedimento è stata la presidente della V Municipalità Vomero-Arenella, Clementina Cozzolino, che in un post su Facebook scrive:

In via Cimarosa si è reso necessario limitare il transito delle linee di trasporto Anm in attesa di verifiche sui sottoservizi, avendo individuato un avvallamento lungo la carreggiata. È un preciso dovere di chi riveste un incarico istituzionale non sottovalutare le criticità che si presentano sul territorio e di intervenire in maniera preventiva chiedendo verifiche sui sottoservizi e esigendo che avvengano celermente .