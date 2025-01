video suggerito

Vomero, sfondano con l'auto la vetrina di banca Compass ma fuggono senza rubare nulla Tentativo di furto a Banca Compass al Vomero. L'auto era stata rubata a via Cilea stanotte. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

A sinistra l'intervento dei carabinieri. A destra la vetrina spaccata (foto Antonio D'Amore)

Sfondano con l'auto la vetrina della filiale di Banca Compass al Vomero, ma fuggono via senza rubare nulla e lasciando la macchina all'interno. L'episodio è accaduto questa notte, giovedì 16 gennaio 2025, attorno alle ore 4,45, nella filiale dell'istituto di credito, che si occupa di finanziamenti e prestiti, che si trova in via Gian Lorenzo Bernini, nel quartiere collinare. L'auto, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, sarebbe risultata poi rubata stanotte in via Cilea.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Vomero, che sono subito intervenuti sul posto per avviare le indagini di rito. I militari dell'Arma hanno acquisito i primi elementi ed eseguito i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni, poco prima ignoti a bordo di un’auto avevano infranto con una spaccata il vetro di una filiale Compass. I malviventi non sono riusciti a rubare la cassa automatica e sono fuggiti. Le indagini sono attualmente in corso.