Vomero, scontro al consiglio di Municipalità sui mercatini di Natale. Fi: “Seduta da annullare” I consiglieri Culiers e Flores (Forza Italia): “Non rispettato l’orario di apertura. Il direttore della Municipalità faccia rispettare le regole”

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro al consiglio della V Municipalità al Vomero-Arenella convocato nella giornata di mercoledì 8 novembre sul tema dei mercatini e delle fiere di Natale. Il gruppo Forza Italia, con i consiglieri Antonio Culiers e Francesco Flores, dell'opposizione di centrodestra chiede di annullare la seduta. Il motivo? "Non è stato rispettato l'orario di apertura dell'assemblea, come previsto dalla convocazione – dicono i due esponenti azzurri – È stato violato il regolamento municipale". I due consiglieri locali, così, hanno scritto una lettera al Direttore della Municipalità chiedendo "di annullare la seduta del Consiglio Municipale dell'8 novembre 2023 e contestualmente di non riconoscere il gettone di presenza".

I consiglieri di Fi: "Violato il regolamento"

Quali sono le motivazioni addotte dai consiglieri Antonio Culiers e Francesco Flores? Ecco di seguito quanto scrivono nella lettera:

"L’articolo 37, comma 1, del Regolamento Municipale testualmente recita “La seduta del Consiglio si apre all’ora fissata nell’avviso di convocazione. Essa diviene valida agli effetti deliberativi quando viene raggiunto il numero legale, accertato mediante l’appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario del Consiglio o dal vicario”. Nel caso della seduta dell'8 novembre, secondo i due consiglieri che hanno raccolto anche testimonianze video, l'orario di apertura non sarebbe stato rispettato, mentre sarebbero stati assenti, all'orario di apertura, sia il segretario che il vicario. Insomma, una questione tecnica sulla quale i due consiglieri azzurri hanno chiesto l'intervento del direttore della Municipalità.

Approvate le aree dei mercatini: ecco dove saranno

Alla fine, ad ogni modo, la seduta si è tenuta. Il parlamentino di via Morghen ha approvato l'elenco delle aree dove potranno essere installati mercatini e fiere durante il periodo natalizio. Gli stand potranno trovarsi in Piazza degli Artisti, Via E. Alvino, Via A. Kauffmann e Piazza Muzii. Bisognerà aspettare il termine del bando per raccogliere eventuali offerte. Cosa succederebbe se il direttore della municipalità dovesse accogliere la richiesta dei consiglieri di Fi? La delibera del bando potrebbe dover essere approvata nuovamente. La conseguenza potrebbero essere i tempi molto stretti per arrivare a montare i mercatini prima di Natale.