Al Vomero rifatta via Kerbaker, asfaltati anche i tombini La strada del Vomero riaslfatata nel mese di agosto. I consiglieri municipali Flores e Culiers: “Lavori non a regola d’arte, con dislivelli e caditoie ostruite”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Rifatta via Kerbaker al Vomero, ma assieme alla strada sono state riasfaltate anche le caditoie". A denunciarlo sono i consiglieri della V Municipalità Francesco Flores e Antonio Culiers, dell'opposizione di centrodestra. I lavori di rifacimento della carreggiata sono partiti il 7 agosto scorso e sono stati completati in pochi giorni. Ma i rappresentanti dei cittadini si lamentano dell'esecuzione: "Caditoie ostruite, mancanza di segnaletica orizzontale e dislivello di asfalto ai margini, con uno scalino che rende difficile la salita e la discesa soprattutto per i diversamente abili in carrozzina e per le mamme con passeggini".

I lavori iniziati il 7 agosto 2023

I lavori sono iniziati il 7 agosto 2023, come annunciato dalla V Municipalità Vomero-Arenella, guidata dalla presidente Clementina Cozzolino: "È iniziato oggi con l' intervento di fresatura , la riqualificazione stradale in via Michele Kerbaker. – è scritto nel post su Facebook – Da domani la Società Enel attraverso la sua ditta Co.imp provvederà alla stesura del tappetino bituminoso. Grazie alla sinergia tra municipalità 5 ed Enel anche la via Kerbaker verrà completamente riasfaltata e a seguire verrà ritinteggiata l'intera segnaletica orizzontale. Un ringraziamento va alla Polizia municipale Uo Vomero per la preziosa assistenza alle operazioni di sistemazione stradale.Dopo via Giotto, via Ruoppolo, via Tarantino, piazza degli Artisti anche via Kerbaker verrà completamente riqualificata". Altri lavori di riqualificazione sono stati poi effettuati anche in via Merliani, via Solimena e via Edgardo Cortese.

Flores e Culiers: "Lavori non a regola d'arte"

Per i consiglieri municipali Francesco Flores e Antonio Culiers: