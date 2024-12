Vomero, riapre viale Michelangelo dopo un mese di lavori: “Evitato pericolosissimo crollo”

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Riapre dopo quasi un mese viale Michelangelo, importante strada di collegamento tra piazza Leonardo, all'Arenella, e piazza Bernini, al Vomero. Era stata chiusa il 28 novembre scorso per lavori urgenti ed indifferibili sull'acquedotto. Il cantiere posizionato verso la parte bassa di piazza Leonardo l'aveva spezzata a metà. La strada vomerese ha riaperto ieri, sabato 21 dicembre 2024, ripristinando totalmente la viabilità. "ABC, la società dell'acquedotto pubblico del Comune di Napoli – ha commentato l'assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza – ha evitato un pericolosissimo crollo improvviso ed ha anche rispettato la tempistica per le complesse lavorazioni, nonostante i giorni di pioggia. Davvero grazie a Sergio De Marco e tutto il team ABC".

I lavori erano iniziati il 28 novembre

Il cantiere era stato posizionato all'altezza del civico 80-82. L'intervento manutentivo doveva durare circa 4 settimane e si è chiuso nel rispetto del cronoprogramma. I lavori sono stati eseguiti dagli operai specializzati di Abc, l'azienda speciale idrica del Comune di Napoli che gestisce l'acquedotto pubblico. Nell'ambito delle attività che Abc stava svolgendo per il Comune di Napoli, che hanno come obiettivo monitorare la rete fognaria cittadina, era emersa, infatti, in viale Michelangelo una situazione di criticità sulle pareti laterali del manufatto fognario.

L'ABC è immediatamente intervenuta per evitare un potenziale dissesto stradale effettuando uno scavo fino a circa 5 metri di profondità posto a metà della strada ed al centro della carreggiata. Per questo si è resa necessaria la chiusura della strada ed un particolare dispositivo di viabilità. Sono stati indicati i percorsi alternativi e le linee Anm già deviate.