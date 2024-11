video suggerito

Vomero, chiude viale Michelangelo per un mese. Il motivo? I condotti fognari sono a rischio Chiude per 4 settimane viale Michelangelo. Lavori urgenti sull’acquedotto pubblico. Le strade alternative. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiude viale Michelangelo al Vomero per un mese. Interrotto a metà altezza a causa di lavori indifferibili sull'acquedotto. L'importante strada di collegamento tra la parte bassa dell'Arenella e quella alta del Vomero sarà spezzata all'altezza del civico 80-82. L'intervento manutentivo durerà circa 4 settimane, a quanto apprende Fanpage.it. I lavori saranno eseguiti dagli operai specializzati di Abc, l'azienda speciale idrica del Comune di Napoli che gestisce l'acquedotto pubblico. Nell'ambito delle attività che Abc sta svolgendo per il Comune di Napoli, che hanno come obiettivo monitorare la rete fognaria cittadina, è emersa in viale Michelangelo una situazione di criticità sulle pareti laterali del manufatto fognario.

L'ABC è immediatamente intervenuta per evitare un potenziale dissesto stradale effettuando uno scavo fino a circa 5 metri di profondità posto a metà della strada ed al centro della carreggiata. A tal fine si è resa necessaria la chiusura della strada ed un particolare dispositivo di viabilità. Sono stati indicati i percorsi alternativi e le linee Anm già deviate. La durata prevista dei lavori è di circa 4 settimane.

Il 25 novembre è stato accertato un severo dissesto delle pareti dell’infrastruttura fognaria ubicata in viale Michelangelo 80. A seguito di tale accertamento, ABC – Acqua Bene Comune, a partire dal giorno 26 novembre 2024, è intervenuta con la propria impresa di manutenzione della rete fognaria cittadina per risolvere la problematica sopra evidenziata, parzializzando inizialmente la carreggiata. Si legge ancora nella nota:

A seguito di sopralluogo congiunto del 28 novembre, effettuato in presenza di rappresentanti del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, del Servizio Autonomo Polizia Locale – U.O. Vomero, della Unità Operativa Attività Tecniche della Municipalità 5 e di ABC – Acqua Bene Comune, si è appurato che, per eseguire i lavori in questione, non è sufficiente parzializzare la carreggiata, ma occorre obbligatoriamente inibire alla sosta e al transito veicolare tutta la sede stradale di viale Michelangelo, nel tratto a monte e a valle del dissesto, e quindi dal civico n. 80 al civico n. 82.

Il percorso con le strade alternative a viale Michelangelo

Il Comune ha disposto con ordinanza con il divieto di transito veicolare ed il divieto di sosta permanente con rimozione coatta su ambo i lati in viale Michelangelo, nel tratto compreso tra il civico n. 80 ed il civico n. 82, fino ad eliminato pericolo. C'è la possibilità di un percorso alternativo per i veicoli che, attraverso viale Michelangelo, devono raggiungere piazza Leonardo: occorre percorrere le seguenti strade/piazze: Piazza Fanzago – via Mario Fiore – Piazza Medaglie d’Oro – via Guido Menzinger – Piazza dell’Immacolata – via Eduardo Suarez – Piazza Leonardo.