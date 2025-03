Ladri nella paninoteca Mario Tortora al Vomero: distrutta la cassa

Furto alla nota paninomacelleria "Mario Tortora" di viale Michelangelo al Vomero. I ladri hanno fatto irruzione nel cuore di ieri notte, 26 marzo, attorno alle 4,20. hanno sfondato la saracinesca, distrutto la cassa automatica e fatto razzia di tutto. L'episodio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti in strada e all'interno del locale. Almeno tre, da quanto si vede nelle immagini, le persone coinvolte. Tutte a volto coperto e con cappuccio. È stata sporta denuncia alle forze dell'ordine. A denunciare l'accaduto è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) che ha pubblicato un post sui suoi canali social.

"Di notte in viale Michelangelo – scrive Borrelli – 3 o 4 malviventi con i volti coperti da passamontagna e armati di sbarre di ferro, incuranti del passaggio di automobilisti e di gente/inquilini del palazzo , poco dopo la chiusura hanno sfondato la saracinesca blindata della nota paninomacelleria di Mario Tortora e fatto razzia di tutto e distruggendola cassa automatica in pochi minuti".

Duro il commento del parlamentare ambientalista:

"Si tratta dell’ennesimo raid e gravissimo episodio di violenza e furto con scasso esempio parlante di pericolo ed insicurezza territoriale – si legge nel racconto di Mario Tortora che non lascia Napoli ma grida vendetta di Giustizia e sicurezza ed al contempo in sfida al male invita i criminali a venire a lavorare nel suo nuovo format/locale sandwich club nella vicina piazza Fanzago. L’avvocato Pisani ha commentato l'episodio dei violenti svaligiamenti ai danni della paninoteca Tortora in Viale Michelangelo, nel corso del quale fortunatamente non ci sono stati feriti perché i malviventi armati di brutte intenzioni sono riusciti ad agire indisturbati".