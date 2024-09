Vomero, via Pietro Castellino chiusa, riapre oggi: “Voragine dovuta a caditoie coperte”

Via Pietro Castellino chiusa anche oggi dopo la voragine legata al maltempo di giovedì sera. Sopralluoghi tecnici e lavori in corso. Cosenza: “Riapre entro metà pomeriggio”

Riaprirà oggi pomeriggio via Pietro Castellino. La strada di collegamento tra il Vomero e l'Arenella a Napoli è chiusa da ieri sera, dopo la voragine che si è aperta attorno alle ore 20,30, a causa della bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città. Dopo il primo intervento dei vigili del fuoco e della Polizia Locale, sul posto questa notte si sono recati gli operai dell'Abc che hanno individuato il problema. "Saltato il pacchetto stradale a causa della copertura e occultamento dei chiusini", spiega la presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino. I tecnici questa notte hanno effettuato anche una difficile ispezione della fognatura.

L'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza, a Fanpage.it annuncia: "La fogna è risultata integra. La strada sarà riasfaltata nelle prossime ore e contiamo di riaprirla entro metà pomeriggio".

La Presidente della V Municipalità, Clementina Cozzolino, ha spiegato:

La società ABC Napoli ha lavorato tutta la notte sul tratto stradale interessato dal dissesto. Non ci sono danni a carico della fogna , ho richiesto una relazione su quanto accaduto e una verifica dell'impianto fognario sull'intera strada.

Nel frattempo per le vie brevi mi è stato comunicato che è saltato il pacchetto stradale a causa della copertura e occultamento dei chiusini che quindi non può scaricare ed alleggerire le portate in eccesso sulla strada per sollevarsi il chiusino e far fuoriuscire acqua in eccesso sulla strada

Resta il problema sulla parte alta di Pietro Castellino in cui il manto stradale usurato rende complicato percorrere la strada in sicurezza . Il servizio strade centrale ha predisposto un progetto di sistemazione approvato in giunta comunale un progetto in linea tecnica per la riqualificazione complessiva della sede stradale per il quale attendiamo la copertura economica.