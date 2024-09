Maltempo, a Napoli cede il manto stradale al Vomero durante il temporale Si spacca il manto stradale in via Pietro Castellino al Vomero durante il forte temporale di questa sera su Napoli. Disagi alla circolazione e strade allagate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un forte nubifragio si è abbattuto su Napoli nel pomeriggio di oggi, proseguendo fino in tarda serata. E già si contano i danni: oltre a strade allagate e disagi alla circolazione, si contano anche cedimenti: al Vomero, il manto stradale di via Pietro Castellino si è spaccato, costringendo le forze dell'ordine a chiudere il tratto e mettere in sicurezza la zona.

Un fiume d'acqua aveva poco prima costretto le automobili a fermarsi e procedere a passo d'uomo, poi la situazione si è ulteriormente aggravata con la spaccatura del manto stradale. Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco: traffico deviato in attesa dei rilievi.

Strade allagate al Centro Storico: in piazza Cavour, l'acqua non è riuscita a refluire attraverso tombini e grate ed ha trasformato la zona in un lago, sebbene non abbia portato a cedimenti o altri danni nell'immediato.