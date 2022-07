Vomero, rapina all’autorimessa: ruba l’auto, poi prende a testate la volante della polizia La rapina all’interno di un garage di via San Giacomo dei Capri, al Rione Alto. L’uomo è stato arrestato dalla polizia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rapina all'autorimessa in via San Giacomo dei Capri, al Rione Alto. Un uomo di 38 anni entra nel garage di notte e porta via un'auto parcheggiata all'interno. Nell'autorimessa, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe anche un'altra persona, che sarebbe stata minacciata ed aggredita per impadronirsi dell'auto in sosta. Ma non finisce qui. Il rapinatore si dà alla fuga a bordo della vettura, ma viene raggiunto dalla polizia, allertata di quanto accaduto. L'uomo abbandona l'auto rubata in strada e corre via a piedi. Ma viene fermato dagli agenti. Li minaccia e poi danneggia la volante colpendola a testate.

L'episodio è accaduto ieri pomeriggio, sabato 16 luglio 2022. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato Vomero e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa. Le forze dell'ordine erano state allertate per un furto d’auto all'interno di un garage.

Il rapinatore ha colpito a testate l'auto della polizia

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato l'uomo che, alla loro vista, ha abbandonato l’autovettura tentando di fuggire a piedi ma è stato raggiunto e bloccato. Inoltre, durante le fasi dell’identificazione, ha iniziato a dare in escandescenze minacciando gli operatori e colpendo con una testata l’autovettura di servizio danneggiandola. In quei frangenti, gli agenti sono stati avvicinati da una persona che si trovava nell’autorimessa la quale ha raccontato che, poco prima, l’uomo l’aveva minacciata e aggredita per poi impadronirsi di una vettura in sosta. Il 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.