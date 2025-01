video suggerito

Vomero, Parco Mascagna riapre domani, sabato 1 febbraio: area picnic, fitness e giostre Il Parco Mascagna riaprirà domani, sabato 1 febbraio alle 12,30, dopo 2 anni di chiusura. Il sindaco Manfredi al taglio del nastro. I comitati civici: "Troppi ritardi"

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Parco Mascagna al Vomero riaprirà ufficialmente al pubblico domani, sabato 1 febbraio 2025, alle ore 12,30, dopo due anni di chiusura a causa delle vandalizzazioni e di alcuni alberi pericolanti. Gli interventi di messa in sicurezza e restyling sono finalmente terminati, così uno dei polmoni verdi del Vomero può finalmente essere restituito alla cittadinanza. Tra le novità, un'area fitness, giostrine per i bimbi e anche una zona dedicata ai pic-nic, per godersi il parco, senza sporcare.

Il taglio del nastro, domani, con ingresso dal cancello di via Ruoppolo, con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e gli Assessori alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada; alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Edoardo Cosenza; alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu; e la presidente della V Municipalità, Clementina Cozzolino.

Parco Mascagna chiuso da due anni, il 1 febbraio 2025 la riapertura

Il parco era chiuso dal 7 settembre 2023. I lavori di riqualificazione hanno interessato in primo luogo la messa in sicurezza e la valorizzazione del patrimonio arboreo del parco che ospita lecci, pini marittimi e maestosi esemplari di Cedri del Libano. Inoltre è stato rinnovato il prato e arricchito con nuove essenze arbustive e fiori.

Le attrezzature del parco sono state notevolmente potenziate con la creazione di nuove aree gioco, la riqualificazione delle zone pic-nic esistenti e l’aggiunta di una nuova area pic-nic protetta da una pensilina in legno.

Anche il campetto da basket è stato completamente rinnovato: sono stati installati moderni attrezzi da fitness e i servizi igienici sono stati ammodernati per garantire maggiore funzionalità. Sono stati infine rinnovati sia l’impianto di illuminazione che quello di videosorveglianza, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e prevenire ulteriori atti vandalici, dopo i numerosi episodi verificatisi dall’inizio dei lavori.

Il Comune: "Soddisfatti per la riapertura"

Soddisfatto l’assessore al Verde, Vincenzo Santagada, che afferma:

Il recupero del Parco Mascagna rappresenta un altro importante traguardo dell’amministrazione Manfredi per migliorare la vivibilità della città e ampliare l’offerta di spazi pubblici di qualità.

L’Assessore ha inoltre sottolineato il lavoro svolto sulle aree perimetrali del parco, riqualificate grazie alla collaborazione con privati:

Questo modello di sinergia pubblico-privato rappresenta una grande opportunità per il recupero di aiuole e spazi verdi in tutta la città.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare a questo momento di festa e a scoprire il “nuovo” Parco Mascagna, un luogo che torna a essere simbolo di socialità e benessere per il quartiere Vomero e per tutta la città di Napoli.

I comitati: "Nessuna scusa per i ritardi"

Non manca qualche polemica, con il comitato No box, che in una nota scrive:

"Non può essere solo festa. Nel giorno della riapertura del Parco Mascagna, dopo oltre 500 giorni di chiusura, la politica non ha nemmeno il buon senso e la correttezza di dire scusate il ritardo! Nel mentre si tagliano inopportunamente nastri, i cittadini pongono domande a chi ha riaperto un parco di piccole dimensioni, nel quale erano presenti soprattutto tessuto sintetico e cemento ed ha impiegato troppo tempo per riqualificarlo.