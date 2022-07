Vomero, l’istituto Nazareth chiude: vertice in Comune per salvare i posti di lavoro L’assessore al Lavoro, Chiara Marciani, ha aperto un tavolo con le parti interessate per lunedì. La vertenza anche in Regione.

A cura di Pierluigi Frattasi

La chiusura dell'Istituto Nazareth del Vomero, dopo 60 anni di attività, ha scatenato il caos tra alunni, docenti e bidelli. Le scuole pubbliche di Napoli stanno già dando loro disponibilità ad ospitare i circa 300 studenti. Molti altri stanno andando all'Istituto Sacro Cuore. Mentre è stato fissato un tavolo in Comune, lunedì, con i lavoratori, che vedrà la partecipazione dell'assessore al Lavoro, Chiara Marciani. La scuola di via Kagoshima non potrà garantire l'inizio dell'anno scolastico 2022/2023 per una gravissima situazione finanziaria e la chiusura, annunciata con breve preavviso, lascerà senza lavoro tutto il personale, docente e non docente.

Esposito (Pd): “Riaprire i termini delle iscrizioni scolastiche”

I consiglieri comunali Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti, e il consigliere comunale Aniello Esposito (Pd), presidente della commissione Scuola, hanno chiesto la riapertura dei termini per le iscrizioni nelle scuole cittadine per garantire che gli alunni e gli studenti di ogni ordine e grado dell’Istituto Nazareth siano accolti nelle altre scuole cittadine.

La vertenza è arrivata anche in Regione Campania. Il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, e quello della V Municipalità Vomero-Arenella, Rino Nasti, hanno spiegato che si tratta di “una situazione molto delicata, trattandosi tra l'altro di una scuola privata. Però dobbiamo fare tutto ciò che è possibile per cercare di evitare il peggio fino alla fine. Per questo abbiamo deciso di chiedere all'assessore regionale alla Scuola Lucia Fortini di convocare un tavolo con tutti i protagonisti della vicenda, a partire dalla proprietà, per cercare di capire se c'è uno spiraglio affinché l'istituto riapra con il nuovo anno scolastico”.