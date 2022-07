Chiusura dell’istituto Nazareth del Vomero: “Più tempo per le domande di iscrizione in altre scuole” “Aiutare gli studenti anche se le richieste di iscrizione arriveranno oltre i termini prestabiliti dal regolamento”: questa la richiesta di Nino Simeone al sindaco di Napoli dopo l’annunciata chiusura dell’Istituto Nazareth al Vomero.

Chiude l'Istituto Nazareth del Vomero, storica scuola privata con oltre 300 allievi che copriva dalla scuola dell'infanzia alla primaria e secondaria di I e II grado coi licei Classico, Linguistico e Scientifico. Alla notizia, resa nota stamane da Fanpage.it che ha potuto avere conferma da alcuni dipendenti della struttura, le famiglie degli studenti hanno reagito con amarezza e sconcerto: siamo a fine luglio: che ne sarà dei ragazzi nel prossimo anno scolastico?

Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile al Consiglio comunale, ha scritto al sindaco e presidente della Città Metropolitana Gaetano Manfredi, per chiedergli di intervenire. Come? Quanto meno per agevolare, in qualche modo, la prosecuzione tranquilla e regolare degli studi dei ragazzi.

Questo il testo inviato dal consigliere al sindaco, ex rettore della Federico II e già ministro dell'Università: