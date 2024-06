video suggerito

Vomero, lanci di bottiglie e farina tra studenti per festeggiare la fine della scuola: arriva la polizia L'episodio in piazza Fuga al Vomero oggi pomeriggio. Sul posto è arrivata la Polizia di Stato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lanci di bottigliette di plastica, uova e farina tra studenti in piazza Fuga al Vomero, oggi pomeriggio, per festeggiare la fine della scuola. Urla e schiamazzi, con decine di studenti coinvolti, che hanno indotto i residenti della zona a chiamare le forze dell'ordine. Sul posto è arrivata la polizia di Stato. Ma non si sono registrate tensioni. I poliziotti sono intervenuti per riportare l'ordine, con la volante a sirene spiegate. I ragazzi successivamente hanno lasciato la piazza, rimasta però colma di rifiuti e sporcizia. Non ci sono stati denunciati, a quanto apprende Fanpage.it da fonti istituzionali.

L'episodio davanti alla Funicolare Centrale

L'episodio è avvenuto attorno alle ore 14,30 di oggi, giovedì 6 giugno 2024, nei pressi dello spiazzo antistante l'ingresso della Funicolare Centrale. In Campania l'ultimo giorno di scuola è fissato per sabato 8 giugno. "Un episodio inaccettabile – denunciano i residenti – Hanno lasciato una piazza devastata. Che vergogna. Non ci sono festeggiamenti che possano giustificare un simile comportamento, tantomeno per la fine della scuola dove i giovani dovrebbero imparare anche rispetto per i beni pubblici ed educazione".