Vomero, l'albero Geolier piantato nel parco della Floridiana: il nome scelto da 150 studenti Nel Parco della Villa Floridiana iniziativa con le associazioni ambientaliste. Oltre 150 studenti hanno partecipato all'iniziativa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Nel parco della Villa Floridiana al Vomero piantato l'albero "Geolier". Il nome scelto da 150 studenti napoletani che oggi hanno partecipato alla Festa dell'Albero 2024 ed hanno voluto così omaggiare il rapper 23enne di Secondigliano, reduce dal successo del Festival di Sanremo, dove è stato acclamato dal pubblico, risultando con la sua canzone in napoletano "I p'me tu p'te" il più votato al televoto. All'iniziativa hanno partecipati studenti dell’Istituto Comprensivo Statale "Cesare Pavese" e "Amedeo Maiuri".

L'albero, un tiglio (specie Tilia Cordata), per la precisione, è stato donato al Parco della Villa Floridiana dal Vivaio Flora Maisto e dalle Associazioni Comitato Gazebo Verde, GEA ETS e Comitato Civico Vomero. La dottoressa Ilenia Gradante, funzionaria responsabile del Museo Duca di Martina, ha invitato gli studenti a dare un nome all’albero e tutti in un unico coro hanno urlato: "Geolier". "Nasce quindi il Tiglio Geolier", commenta il Comitato Gazebo Verde.

"Una giornata indimenticabile – afferma Maria Teresa Ercolanese, rappresentante di Gazebo Verde – all’insegna della natura e della scoperta delle meraviglie del parco della Floridiana. Oltre 150 alunni coinvolti in un percorso ludico – didattico, in allegria e con interesse, accompagnati dal team della Zebby Animation e dall’Associazione Napoli da Cima a Fondo, percorso che si è poi concluso con una spettacolare esibizione di potatura in treeclimbing , a cura di RAMI srl, che ha illustrato, su un Platano del Parco, una tecnica professionale che permette di effettuare interventi di potatura e taglio in modo sicuro, rapido ed ecologico, riducendo al minimo i danni alla struttura dell’albero e la cui maestria e simpatia ha letteralmente conquistato i ragazzi".

Alla presenza delle Istituzioni locali e delle Associazioni le scuole partecipanti sono state premiate con essenze di basso fusto, gentilmente offerte dall’Associazione Plastic Free, che saranno poi successivamente messe a dimora a cura dei Comitati ed Associazioni Gazebo Verde, Gea e.t.s e Comitato Civico Vomero. Le piante sono state donate ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie affinché se ne prendano cura e possano così maturare una maggiore sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente.