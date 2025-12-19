Vomero, la cappella di via Palizzi trasformata in garage diventa un caso in Municipalità

La Cappella "Mater Dolorosissima" di via Filippo Palizzi al Vomero trasformata in garage diventa un caso alla V Municipalità. Il progetto di ristrutturazione dei locali che un tempo ospitavano l'Istituto Notre Dame, di proprietà privata, è bene precisare, sarà al centro di una riunione della commissione Trasparenza del parlamentino di via Morghen. Lo ha annunciato il presidente della commissione, Emanuele Papa, del gruppo misto.

"La Cappella “Mater Dolorosissima” di via Filippo Palizzi al Vomero non ci sarà più – scrive Papa – “Sarà trasformata in un garage”. Chiesa sventrata e icone sacre che lasciano il posto a motori e clacson. Come presidente della commissione trasparenza della V Municipalità ho richiesto ufficialmente chiarimenti per capire se tutto avviene nella liceità e se è possibile bloccare questo scempio. L'unica cosa certa è che è molto triste assistere alla dismissione di un simbolo di cultura, identità e valori sacrificati sull'altare dell'interesse commerciale".

Sui social sono tanti i ricordi degli abitanti del Vomero legati alla storia dell'Istituto Notre Dame e della cappella. C'è chi ricorda di averci fatto la prima comunione, chi di aver partecipato alla Santa Messa e ad altre cerimonie religiose. La cappella, per circa 80 anni, è stata, infatti, un punto di riferimento per tante persone. L'intero complesso, secondo quanto raccontano gli abitanti della zona, dovrebbe trasformarsi in un boutique-residence esclusivo. "Non si tratta di criticare chi possiede – sottolineano gli abitanti – ma di fermarsi a riflettere: cosa perdono questi spazi trasformandosi? Una cappella non è solo struttura religiosa. L'istituto scolastico non è solo edificio. Sono parte della memoria collettiva del nostro Vomero. Un invito alla consapevolezza: quando i nostri spazi storici cambiano, siamo presenti al cambiamento? Cosa della nostra identità collettiva vogliamo preservare?".