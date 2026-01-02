Vomero, investito mentre attraversa sulle strisce: ferito in ospedale. “Un’ora per i soccorsi”

Investito mentre attraversa sulle strisce. Il violento incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, venerdì 2 gennaio, in via Paisiello, al Vomero, nei pressi dello stadio Arturo Collana, attorno a mezzogiorno. Ancora da chiarire la dinamica di quando accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, inviati dalla sala operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito, e l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava attraversando la strada, quando sarebbe stato colpito da un'auto in transito. Il conducente si è poi fermato per prestare soccorso. Le condizioni del ferito sono apparse subito serie. L'uomo, in età avanzata, è stato soccorso dai presenti che lo hanno aiutato nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

Polemiche sui tempi dei soccorsi, Borrelli (Avs): "Un'ora per l'ambulanza"

A segnalare l'accaduto è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha raccolto la testimonianza di un cittadino. Polemiche per i tempi dei soccorsi. Secondo quanto denunciato al parlamentare, infatti, l'ambulanza sarebbe arrivata dopo circa un'ora, a causa della mancanza di mezzi e degli altri interventi in corso. "Al Vomero in via Paisiello – spiega la segnalazione riportata da Borrelli – intorno alle 12 un anziano signore è stato investito. È rimasto sul selciato in attesa di una autoambulanza del 118 per oltre 60 minuti, peraltro sotto la pioggia. Abbiamo chiamato più volte il servizio di emergenza, che pur manifestando il proprio dispiacere ha ammesso la momentanea carenza di veicoli per il soccorso. Sul posto era presente anche la polizia municipale in impotente attesa".

Il malcapitato, poi, soccorso, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato al Pronto Soccorso ospedaliero, per eventuali ulteriori accertamenti. I caschi bianchi, che stanno coordinando le indagini, hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza in zona.