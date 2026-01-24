Vomero, incendio in casa vicino a via Pietro Castellino: persone intossicate e traffico in tilt

Incendio al Vomero / Foto Alessandro Spagnuolo

Un incendio è scoppiato questa sera in via Domenico Schiappoli, una traversa di via Pietro Castellino, al Rione Alto, nella V Municipalità Vomero-Arenella. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe un ferito lieve: si tratterebbe di una donna che è rimasta intossicata dal fumo ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, con quattro squadre inviate dal Comando di Napoli, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano, affiancati dalle forze dell'ordine, polizia locale e ambulanze del 118 dell'Asl di Napoli 1 Centro. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia del commissariato Vomero.

L'incendio partito da una cantina, pompieri sul posto

Al momento non è ancora chiaro se le fiamme siano partite dalla cantina o dall'interno di un appartamento. I pompieri hanno evacuato diverse famiglie dall'edificio per poter procedere alle operazioni di soccorso. Mentre molte persone sono scese in strada spaventate dalla grosse volute di fumo. Il rogo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe divampato attorno alle ore 20,30 di oggi, sabato 24 gennaio. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti e sono riusciti a domare le fiamme. Al momento sono in corso le operazioni per estinguere tutti i possibili focolai e mettere in sicurezza l'area. L'incendio è stato significativo, portando a formarsi una grossa colonna di fumo che ha intossicato l'aria, costringendo molte persone a uscire di casa. Il traffico nella zona è andato in tilt. La situazione al momento è sotto controllo, ma bisognerà aspettare il termine della messa in sicurezza per procedere alle indagini per capire le cause del rogo. Non si esclude al momento l'ipotesi del cortocircuito.