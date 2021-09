Vomero, incendio al Rione Alto: a fuoco negozio di vestiti in via Palermo. Arrivano i pompieri Incendio nel negozio di vestiti al Rione Alto al Vomero questa notte. Le fiamme sono divampate in una boutique di abiti femminili in via Palermo, attorno alle ore 22, scatenando subito il panico tra i residenti, che hanno sentito scattare l’allarme e hanno poi visto levarsi dall’interno del locale una densa colonna di fumo nero. I pompieri hanno domato le fiamme.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incendio nel negozio di vestiti al Rione Alto al Vomero questa notte. Le fiamme sono divampate in una boutique di abiti femminili in via Palermo, attorno alle ore 22, scatenando subito il panico tra i residenti, che hanno sentito scattare l’allarme e hanno poi visto levarsi dall’interno del locale una densa colonna di fumo nero. A darne notizia Inchiostro, il giornale online della scuola di giornalismo dell’Università Suor Orsola Benincasa.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, giunti per domare le fiamme. Mentre sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona, consentendo ai pompieri di poter operare nel migliore dei modi. I vigili del fuoco sono riusciti a penetrare all’interno del negozio, scardinando la serranda, e a spegnere l’incendio. Ancora da accertare le cause che potrebbero aver scatenato le fiamme. Non è escluso che possa essersi trattato di un corto circuito.

Nelle stesse ore, purtroppo, un altro grande incendio si è sviluppato nell'area est di Napoli, in via De Roberto, con ingenti danni. Il vento debole ha spinto il fumo verso via Poggioreale. Sul posto sono arrivate immediatamente squadre dei vigili del fuoco che hanno operato per tutta la notte e tutt'ora sono nella zona interessata di Polizia di stato, polizia municipale oltre ai tecnici Arpac. L'incendio è ancora in corso e non si segnalano, ad ora, concentrazioni inquinanti elevate che possono essere correlate all'incendio.L’amministrazione comunale, comunque, per la presenza di fumi e di forti odori, consiglia alla popolazione di tenere chiuse le finestre di casa e di limitare le uscite solo per necessità.