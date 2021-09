Incendio a Napoli Est, a fuoco montagne di rifiuti: colonna di fumo nero su tutta la città Un vasto incendio nella zona orientale di Napoli, su via Domenico de Roberto: una vasta colonna di fumo nero nei cieli della città. Ad andare in fiamme, cumuli di rifiuti abbandonati sotto un cavalcavia: i cittadini denunciano l’ennesimo abbandono del proprio territorio da parte delle istituzioni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un enorme incendio si è sviluppato nella zona orientale di Napoli, su via Domenico De Roberto: montagne di rifiuti in fiamme con una enorme colonna di fumo nero che si è innalzata sulla città e ben visibile anche dal resto della città. I residenti in zona si sono letteralmente barricati in casa, per il forte odore nauseabondo che si è sprigionato dall'incendio.

Le immagini sono state girate da un cittadino e mandate al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Salve consigliere, non se ne può più. Siamo residenti nei pressi di via Domenico de Roberto, a Napoli", spiega uno dei cittadini che vive in zona, "e sotto al ponte per chilometri regnano montagne di rifiuti di ogni genere, la maggior parte sono resti del vecchio scasso sgomberato più di 10 anni fa. Come si può lasciare tutto questo a terra facendo solo lievitare col tempo le montagne di rifiuti, che spesso, vengono date a fuoco", conclude l'uomo.

Si teme ora che nell'aria possano essere state rilasciate sostanze pericolose a causa della combustione dei rifiuti: ma toccherà ai vigili del fuoco ed eventualmente ai tecnici dell'Arpac fare chiarezza nei prossimi giorni. Importante sarà anche capire le cause dell'incendio: tutto lascia credere si tratti di un incendio doloso, visto che in questi giorni le temperature erano anche nella media e di certo non alte come durante l'estate. Ma i cittadini stanno storcendo il naso, e non solo per la puzza, anche per il fatto che montagne di rifiuti in strada vengano lasciate abbandonate e non raccolte. Un altro fattore che pesa in questi incendi che sempre più frequentemente avvengono nelle zone periferiche della città.