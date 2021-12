Vomero e Arenella, molti condomini senza elettricità per 7 ore: lavori agli impianti Enel Distribuzione Nella zona Vomero-Arenella è stata sospesa l’erogazione di energia elettrica per quasi 8 ore. Disservizi sono stati registrati anche a Chiaia e in provincia.

A cura di Federica Grieco

Dalle 9 di questa mattina, venerdì 3 dicembre, è stata sospesa l'erogazione di energia elettrica a causa di lavori programmati alla rete nella zona Vomero-Arenella, i due quartieri della Municipalità 5. In particolare, l'interruzione, che proseguirà fino alle 16.45, interesserà l'area dello stadio Collana e dintorni. I residenti di questa zona resteranno, quindi, senza energia elettrica per quasi otto ore. Un'informazione comunicata soltanto tra la serata di ieri, giovedì 2 dicembre, e la mattinata di oggi. «Vi comunichiamo – si legge nella nota – che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti».

Negli avvisi lasciati sui portoni dei condomini che rientrano nell'area interessata dall'interruzione di energia elettrica, si invitano i residenti a non utilizzare gli ascensori. «Durante i lavori – prosegue la nota – l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze».

Le vie interessate dall'interruzione di energia elettrica

Le vie interessate (intervalli dei civici "da" "a" raggruppati per pari e/o dispari) sono:

Via Francesco Netti, da 4 a 8, 12, da 20 a 36, 36c, da 36f a 36/g, 30/32, da 3 a 5, 9, 15, da

53 a 55, da 59 a 63, 67, sn; Via G. Jannelli 96, da 100 a 106, 126, 136, sn, fr136;

Via Martini Simone 66, da 117 a 133, 137, sn;

Via Michelangelo Naccherino da 2 a 6, 11, da 25 a 31

Via Simone Martini 79 isolata 227

Disagi anche nella provincia di Napoli

I residenti del Vomero non sono gli unici questa mattina, venerdì 3 dicembre, a vivere una situazione di disagio relativa ai disservizi legati all'energia elettrica. Anche in altre zone di Napoli e in diverse province del capoluogo partenopeo si registrano analoghe interruzioni. Nella zona della villa comunale a Chiaia, quartiere della Municipalità 1, il servizio di energia elettrica è sospeso a causa di un guasto dalle 11.07 di questa mattina e tornerà solo alle 13.30. In questo caso sono 17 i cittadini coinvolti dal disservizio.

In provincia, invece, sempre per guasto l'energia elettrica è stata interrotta nel centro urbani di Qualiano dalle 11.58. Il servizio riprenderà alle 14.30: sono 132 i cittadini interessati. Ancora Pozzuoli, in zona Pisciarelli, 87 persone non hanno l'energia elettrica dalle 10.17 di questa mattina e non si sa ancora quando verrà ripristinata. E, infine, nel centro urbano di Bacoli, altro comune assieme a Pozzuoli dell'area flegrea. Sono 81 i cittadini interessati dal disservizio partito questa mattina alle 6.43. Anche qui non si sa ancora a che ora verrà riattivato il servizio.