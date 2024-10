video suggerito

Vomero, "discarica di rifiuti tossici dentro la Municipalità, c'è stato anche un rogo. Nessuno fa niente" La denuncia dei consiglieri municipali Antonio Culiers e Francesco Flores (Fi) e Papa (Lega): "C'è l'ufficio di Asìa lì, nessuno è intervenuto"

A cura di Pierluigi Frattasi

"Una mini-discarica di rifiuti tossici a cielo aperto all'interno della sede della V Municipalità Vomero-Arenella di via Giacinto Gigante. L'immondizia è accatastata lì da una settimana, tra stampanti, suppellettili, toner e altro. Si è verificato anche un principio di incendio. Il paradosso è che a nemmeno 10 metri ci sono gli uffici di Asìa e nessuno fa nulla". A denunciare questo stato di degrado sono i consiglieri locali Antonio Culiers e Francesco Flores, di Forza Italia, e il consigliere Emanuele Papa della Lega.

La denuncia dei consiglieri Culiers e Flores: "Si intervenga subito"

Si tratta, spiegano i due consiglieri, di "rifiuti abbandonati, in una sede istituzionale – affermano Culiers, Flores e Papa – quale è quella della Municipalità di via Gigante. Quella discarica si trova in un luogo pubblico, una zona di passaggio per cittadini e dipendenti del Comune. Nelle vicinanze c'è l'ascensore. In quella zona c'è l'ingresso di accesso alla municipalità dell'Arenella. La cosa scandalosa è che lì, nella parte bassa, c'è l'ufficio dove sono stati trasferiti gli operatori di Asìa, l'azienda dell'igiene urbana che si occupa della pulizia e dello spazzamento della città. Possibile che nessuno sia intervenuto e si sia preoccupato di sistemare?".

In passato nella sede della Municipalità c'era anche il bidone degli oli esausti, poi spostato. La richiesta dei consiglieri Culier, Flores e Papa riguarda questioni di sicurezza e igiene pubblica a tutela di tutti, cittadini e personale. "Ma c'è anche un tema di decoro urbano, che deve essere sempre osservato, in particolar modo nei luoghi istituzionali che dovrebbero dare l'esempio a tutta la cittadinanza".