Vomero, con la droga in tasca vicino al Liceo Pansini e alla caserma dei carabinieri: arrestato Un 63enne è stato arrestato dai carabinieri in piazza Quattro Giornate per detenzione di droga a fini di spaccio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Con la droga addosso in piazza Quattro Giornate al Vomero nei pressi del Liceo Pansini, dello Stadio Collana e della caserma dei carabinieri, ma viene scoperto dai militari dell'Arma che lo stavano già osservando da lungo tempo. Nei guai un 63enne vomerese. I Carabinieri del nucleo operativo del Vomero lo hanno arrestato. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. La presenza del 63enne aveva insospettito i militari dell'Arma che hanno cominciato ad approfondire la vicenda.

L'uomo era a pochi passi proprio dalla caserma vomerese e dal liceo Classico Pansini. Quando i carabinieri gli si sono avvicinati, non ha fatto in tempo a fuggire. Addosso e poi anche nella sua abitazione i militari dell'Arma hanno scoperto che nascondeva 37 grammi di hashish e 25 di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione, di quelli utilizzati di solito per pesare e tagliare la droga. A quel punto per il 63enne, già noto alle forze dell’ordine, sono scattate le manette. Arrestato dai carabinieri per detenzione di droga a fini di spaccio. L'uomo ora si trova in carcere, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.

Piazza Quattro Giornate è una zona del Vomero molto frequentata, anche d'estate, nonostante la chiusura delle scuole, vista la presenza della stazione della metropolitana Linea 1 e dello Stadio Arturo Collana, luogo di ritrovo per tanti cittadini del quartiere, soprattutto giovani. Considerata la presenza di molti istituti scolastici nella zona, l'attenzione delle forze dell'ordine contro il possibile spaccio di droga è altissima. Da qui, i controlli che vengono eseguiti periodicamente, in particolare nelle vicinanze dei plessi scolastici.