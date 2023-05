Spaccio di droga al Vomero, arrestato Alfredo Turitto, l’attore Biscottino de La paranza dei bambini Arrestato per spaccio l’attore Alfredo Turitto, 19enne, tra i protagonisti del film La paranza dei bambini.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arrestato per spaccio l'attore Alfredo Turitto, 19enne originario del Rione Materdei, molto noto al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di "Biscottino" nel film "La paranza dei Bambini" del 2019. Turitto, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette. I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno notato il giovane in via Sergio Abate, nella zona dell'ospedale pediatrico Santobono.

Sorpreso dai carabinieri mentre spacciava al Vomero

Il 19enne, secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, stava cedendo qualcosa ad un uomo che gli si era appena avvicinato. I militari, a bordo di uno scooter “civetta”, sono intervenuti e hanno constatato lo spaccio di droga. Nelle mani del cliente hanno trovato una dose di crack, nella tasca del giubbino di Turitto, invece, c'erano altre 4 dosi della stessa sostanza, un telefono cellulare e la somma contante di 50 euro ritenuta provento del reato. L’arrestato è ora in attesa di giudizio.

Era attore ne La paranza dei bambini

Alfredo Turitto nel film "La Paranza dei Bambini", del regista Claudio Giovannesi, è uno dei due ragazzi trovati durante le sessioni di scouting a scuola. Frequentava l’istituto alberghiero e aveva convinto la produzione del film cimentandosi in una esilarante imitazione di Nino D’Angelo. Turitto è stato scelto tra oltre 4mila ragazzi provinati durante i casting, alla ricerca dei 9 volti perfetti. Gli attori scelti al termine del lungo casting sono stati individuati quasi tutti per strada.

Nel film che è tratto dall'omonimo libro scritto da Roberto Saviano, Alfredo interpreta il personaggio di "Biscottino". Turitto, come riportano gli articoli pubblicati dopo il film, è nato in una chiesa, letteralmente: sua madre aveva avvertito le doglie durante la celebrazione della prima comunione della primogenita. L’ambulanza non aveva fatto in tempo ad arrivare. Alfredo aveva raccontato di avere due grandi passioni, quella di giocare a calcio, ma anche il sogno di fare l’attore.