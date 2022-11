Vomero, “anomalie alla V Municipalità, pubblicati verbali del consiglio mai approvati” Dossier dei consiglieri Francesco Flores (Fi) e Daniele Quatrano (Napoli Solidale) al sindaco Gaetano Manfredi, al direttore generale e al dirigente: “Violato il regolamento”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Anomalie sull'albo pretorio della V Municipalità Vomero-Arenella. I verbali delle riunione del consiglio municipale pubblicati prima di essere approvati". A denunciarlo sono i consiglieri Francesco Flores (Fi) e Daniele Quatrano (Napoli Solidale) in un dossier inviato al sindaco Gaetano Manfredi, al direttore generale Pasquale Granata e al dirigente del Servizio Programmazione e amministrazione giuridica risorse umane, con oggetto: "Pubblicazione verbali di consiglio municipale non approvati".

Flores (Fi) e Quatrano (Napoli Solidale): "Verbali mai approvati"

I consiglieri hanno richiesto all'amministrazione centrale di adoperarsi, come si legge nel dossier, "per avviare un processo di osservanza delle più elementari norme amministrative. Nello specifico si segnala che i verbali dei Consigli della Municipalità 5 non siano mai stati approvati, non rispettando l’articolo 45 comma 4 del regolamento delle Municipalità. Nonostante ciò ci risulta che, sul sito del Comune di Napoli, i suddetti verbali già siano stati pubblicati in spregio di qualsiasi norma di pubblicità. Alleghiamo link del sito e screenshot della pubblicazione dei verbali con data antecedente alla loro approvazione, in ogni caso ancora non avvenuta".

"Questa situazione, non corretta di per sé – concludono i due consiglieri nel dossier – ha determinato il caso di un cittadino che ha pubblicato sulla sua pagina FB uno stralcio di un verbale non approvato e ancora soggetto ad una possibile rettifica, con il rischio ulteriore di dare un’informazione non veritiera alla cittadinanza". Pertanto, i consiglieri Flores e Quatrano chiedono al sindaco "di intervenire celermente in tutela del buon nome delle Istituzioni, di osservanza delle norme basilari dei procedimenti amministrativi".