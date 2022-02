Trasporto pubblico a Napoli

Vomero, a via Pigna l’asfalto rimosso e sostituito con i basoli. I residenti: “Ci hanno ingabbiati” Partiti i lavori di ripavimentazione. La decisione della Soprintendenza: “No all’asfalto”. I residenti: “Noi bloccati in casa dai lavori”

A cura di Pierluigi Frattasi

Addio all'asfalto in via Pigna, si devono rimettere i basoli. Questa la decisione della Soprintendenza per i Beni Paesaggistici per la ripavimentazione della strada del Vomero, dopo i lavori per l'ammodernamento del collettore fognario. I cantieri sono partiti ieri e dureranno per i prossimi 2 mesi, per concludersi il 20 aprile 2022, secondo il cronoprogramma. Si tratta di "interventi prioritari", secondo il Comune di Napoli, sul bacino afferente al Collettore Fognario Arena Sant'Antonio Lotto E, che si trova nella zona cosiddetta delle Case Puntellate. Il tratto interessato è quello di via Pigna compreso tra via Camaldolilli a via Jannelli. La sostituzione dell'asfalto con i basoli, che secondo il Comune c'erano già in passato, era prevista nel progetto preliminare. La Soprintendenza ha dato parere favorevole ai lavori a condizione solo che per la pavimentazione stradale si utilizzasse questo tipo di pavimentazione.

L'ira dei residenti: "Ci hanno ingabbiati con i cantieri"

Il piano traffico è stato concordato con i servizi tecnici, la Polizia Municipale e la V Municipalità Vomero-Arenella, e prevede la chiusura alla circolazione dei veicoli, ad eccezione di quelli dei residenti e dei mezzi di soccorso. Ma sono già partite le proteste: "I cantieri hanno chiuso tutto – denunciano gli abitanti – impedito l'accesso sia a monte che a valle. Ci sono palazzi dove, a causa dei restringimenti, in caso di necessità non potranno arrivare né le ambulanze né i vigili del fuoco. L'amministrazione del civico 227, circa 200 famiglie, ha scritto una lettera di protesta al Comune di Napoli e alla V Municipalità Vomero-Arenella".