Vomero, a via Aniello Falcone sanpietrini asfaltati a zigzag: oggi le auto portate via dai carroattrezzi

Asfalto a zigzag sui sanpietrini in via Aniello Falcone al Vomero. Le foto dei lavori di ripavimentazione, dopo mesi di interventi sui sottoservizi fanno il giro del web. Il motivo? La strada viene riasfaltata, ma solo al centro. A causa delle auto parcheggiate, infatti, restano vistosi "buchi". Oggi, però, gli operai sono tornati, accompagnati da Polizia Locale e carri attrezzi. Le auto sono state rimosse per consentire di completare l'operazione. Sul posto anche il servizio tecnico della V Municipalità Vomero-Arenella, che ha interloquito con Enel e con la società Coimp per migliorare il cantiere e garantire la sicurezza della viabilità.

I lavori in via Aniello Falcone: sarà messo nuovo asfalto

Ma cosa si sta facendo attualmente in via Aniello Falcone? Si tratta della strada dei baretti del Vomero. Gli operai, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, stanno intervenendo per la colmatura delle ormaie, delle buche e dei dislivelli. Al termine di queste operazioni, verrà steso il tappetino di conglomerato bituminoso. Un'operazione simile è stata fatta in passato anche per altre strade, come la tratta del Corso Vittorio Emanuele che va da piazzetta Cariati verso Chiaia. All'epoca, però, si trattava di lavori urgenti, in vista del passaggio del Giro d'Italia. Per l'altro tratto del Corso, invece, rifatto anni dopo, i sanpietrini furono rimossi e fu rifatto anche il massetto. Quest'ultimo sistema è stato recentemente utilizzato anche per rifare via Santa Caterina a Chiaia, che è stata chiusa per diverse settimane nei mesi scorsi, per consentire la rimozione dei sanpietrini ed il rifacimento di tutta la strada.