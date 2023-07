Volontari ripuliscono la spiaggia e trovano un misterioso messaggio romantico in bottiglia I volontari hanno ripulito dai rifiuti la spiaggia libera e i fondali dell’ex stabilimento Nato a Licola Mare.

A cura di Pierluigi Frattasi

I volontari ripuliscono dai rifiuti la spiaggia libera e i fondali dell'ex stabilimento Nato a Licola Mare. Dal mare spunta anche una bottiglia di plastica con un misterioso messaggio all'interno. Un bigliettino sbiadito con numero di telefono, forse un messaggio romantico. Ma quando i volontari hanno cercato di chiamare, il telefono ha squillato a vuoto. "Il numero non è risultato raggiungibile", racconta Carmine Meloro, del Comitato Pescatori del Molo San Vincenzo, che ha partecipato alla pulizia.

Ripulita la spiaggia ex Nato di Licola Mare

L'operazione di bonifica è scattata sabato scorso, 29 luglio 2023. Tantissimi volontari, soprattutto giovani, sono scesi in campo per ripulire l'arenile della spiaggia ex Nato a Licola Mare. "Abbiamo fatto la pulizia sia dei fondali che della battigia – prosegue Meloro – Abbiamo recuperato moltissimi rifiuti, in particolare quelli ingombranti, capitelli, galleggianti, ruote di auto, batterie. Il Lido Sohara ci ha dato la possibilità di accedere alla spiaggia ex Nato e la disponibilità per le riprese di photoclick studio fotografico. Circa un centinaio di persone ha partecipato all'iniziativa per tutelare le nostre coste e l'ambiente che proseguirà anche nelle prossime settimane".

All'iniziativa del 29 luglio, con una intera giornata dedicata alla pulizia della spiaggia di Licola Mare nell'ex stabilimento ex Nato, hanno partecipato tantissime associazioni. Tra queste, oltre al Comitato Molo San Vincenzo, @MaDre, Plasticfree, Centro Sub Pozzuoli, Museo del Danno, Amare, Wwf Napoli, La tartaruga del litorale domitio, Movimento Azzurro Ecosezione Caserta, Associazione Nazionale Soccorritori, Mjj's ITouWe Foundation, Siac Ucs Cinofilo Nautico e Terra di Lavoro Campania Felix, i soci sub e tanti altri.