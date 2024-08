video suggerito

Volo cancellato, turisti napoletani restano bloccati a Palma di Maiorca senza hotel Volo di rientro cancellato, i turisti napoletani bloccati da una settimana alle Baleari. Foà (Agenzie di viaggi Unite): “Troppi disagi, ora basta” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maiorca

Il volo Palma di Maiorca-Napoli di una nota compagnia low cost viene cancellato il 14 agosto. Un gruppo di turisti napoletani è rimasto bloccato da una settimana, senza hotel, nell'isola spagnola, perla delle Baleari. A raccontare la disavventura è Cesare Foà, presidente di Adv Unite/Aidit Campania, l'associazione delle Agenzie di viaggio aderente a Federturismo Confindustria: "Purtroppo, il volo, come tanti altri, è stato inspiegabilmente cancellato dalla compagnia, lasciando i clienti in balia di sé stessi. Lasciati sull'isola senza hotel garantito. Hanno dovuto procacciarsi l'alloggio da soli. Famiglie in lacrime. Alcuni sono riusciti a rientrare dopo circa una settimana, grazie all'agenzia di viaggi".

Foà (Adv Unite): "Troppi voli cancellati"

Un'estate 2024 travagliata per i voli napoletani, con l'Aeroporto di Capodichino saturo, che ha visto numerosi ritardi, cancellazioni e spostamenti. Per Foà, "il problema resta la regolamentazione dei voli low cost. Non è possibile che queste compagnie cancellino il volo senza riproteggere i passeggeri, pensando solo di dare un rimborso della tratta inutilizzata e lasciando alla mercé di loro stessi i poveri passeggeri. Non è pensabile che se un cliente compra da sé un volo e un albergo non abbia un rimborso anche per il pernottamento perso o non usufruito. Con l'Agenzia di viaggi, ovviamente, ci sono più garanzie, perché ti dà la possibilità di accendere assicurazioni proprio per questi casi".

Ma Foà aggiunge: "Purtroppo, non è un fenomeno isolato. I voli cancellati a fine luglio e ad agosto a Capodichino sono stati tantissimi. A Ferragosto è stato cancellato un Napoli-Ibiza con i passeggeri rimasti a terra. Annunciata la cancellazione di un Napoli-Kos all'Agenzia di viaggi, poi rientrata per l'errata comunicazione della compagnia. Era un altro volo quello cancellato. Annullato un Napoli-Parigi sia all'andata che al ritorno. Senza contare gli imprevisti, come la cancellazione del Napoli-Catania per l'eruzione dell'Etna. Così non va. Bisogna intervenire per aumentare le tutele a favore dei passeggeri".