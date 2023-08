“Volevo una birra fresca”, evade dai domiciliari per andare al bar Un 49enne è stato arrestato dai carabinieri in un bar a Napoli: sottoposto ai domiciliari, era uscito di casa perché, a suo dire, voleva una birra.

A cura di Nico Falco

"Avevo voglia di una birra fresca". É la spiegazione che ha dato ai carabinieri un 49enne napoletano, sorpreso dai militari in un bar; l'uomo era però sottoposto agli arresti domiciliari e così quell'uscita, che fosse per una birra o per altro, gli è valsa le manette: di nuovo arrestato, questa volta per evasione, è stato portato nelle camere di sicurezza in attesa di incontrare il giudice.

Enzo Chiantone, 49enne già noto alle forze dell'ordine ed attualmente ai domiciliari, è stato intercettato dai militari della stazione di San Giuseppe; i carabinieri, durante i servizi di pattugliamento in zona, lo avevano riconosciuto tra gli avventori del bar del centro di Napoli e, ricordando la misura a cui era sottoposto, lo hanno fermato per i controlli del caso. Hanno verificato che non avesse terminato di scontare i domiciliari e, quindi, gli hanno chiesto per quale motivo si fosse allontanato da casa.

Forse si aspettavano una scusa più articolata, una giustificazione creativa e magari inventata al momento nel tentativo di passarla liscia, ma l'uomo si sarebbe limitato a dire di avere avuto voglia di bere una birra. Il 49enne è finito in manette e trasportato nella camera di sicurezza e dovrà raccontare al giudice la sua versione dei fatti, dovrà rispondere dell'accusa di evasione.