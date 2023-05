“Volevano rapinarmi”, ferito a colpi di pistola davanti al figlio a Casavatore Un 47enne è stato colpito da un proiettile alla gamba a Casavatore (Napoli); sarebbe stato punito per essersi ribellato a un tentativo di rapina.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Lo avrebbero accerchiato mentre, insieme al figlio, stava tornando verso la sua automobile, parcheggiata in via Evangelista Torricelli, a Casavatore, nell'immediata periferia nord di Napoli. In sei avrebbero cercato di rapinarlo e, alla sua reazione, non si sarebbero fatti scrupoli ad aprire il fuoco, ferendolo con una pallottola a una gamba. Versione, ancora da verificare, quella raccontata da un 47enne napoletano che è stato ricoverato nella notte all'ospedale Cardarelli; le sue condizioni non sono gravi.

I poliziotti sono intervenuti nel Pronto Soccorso dell'ospedale napoletano intorno all'una del mattino, a seguito della segnalazione pervenuta dai sanitari, prassi in casi del genere. L'uomo ha raccontato di essere stato ferito da sei sconosciuti, che sarebbero arrivati in sella a tre scooter mentre, uscito da un bar della zona, stava tornando all'automobile. Nessuna ulteriore informazione sulla loro identità: avrebbero indossato tutti dei caschi integrali. Avrebbero tentato di rapinarlo e, alla sua reazione, gli avrebbero sparato per ritorsione, centrandolo con una sola pallottola al polpaccio sinistro. Il ferimento sarebbe avvenuto davanti al figlio 18enne della vittima, rimasto illeso.

Gli agenti hanno effettuato nella notte i primi sopralluoghi sul punto indicato, alla ricerca di riscontri alla versione fornita dalla vittima; si vaglia la possibilità che altri elementi possano arrivare dalle registrazioni delle videocamere di sorveglianza, pubblica o privata, installate lungo via Torricelli e nelle strade attigue. Si indaga anche sulla sfera privata dell'uomo, che risulta essere pluripregiudicato.