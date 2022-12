Vogliono soldi per la droga e picchiano la madre: arrestati due gemelli di 17 anni Due fratelli gemelli di 17 anni arrestati a Baronissi, in provincia di Salerno: avevano picchiato e minacciato la madre per farsi dare denaro per la droga.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Volevano i soldi dalla madre per acquistare droga, e per averli non hanno esitato a picchiare la donna. E non una volta: gli episodi di violenza, minacce e vessazioni sarebbero stati ripetuti nel tempo. I Carabinieri della Stazione di Baronissi hanno messo un freno a questa vicenda ed hanno arrestato due fratelli gemelli di 17 anni, che ora devono rispondere di tentata estorsione nei confronti della donna.

La vicenda è accaduta nella stessa città di Boronissi, nella provincia di Salerno a ridosso del confine con quella di Avellino: qui, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due avrebbero ripetutamente minacciato e percosso la madre per farsi consegnare il denaro con il quale acquistare la droga. I carabinieri sono intervenuti nella loro abitazione a seguito di una richiesta di intervento al 112 che la stessa donna è riuscita a fare. Giunti sul posto, i due fratelli gemelli di 17 anni sono stati arrestati e, dopo le formalità di rito, portati in un centro di prima accoglienza su disposizione della Procura per i Minorenni di Salerno.

Un triste fenomeno quello della violenza sulle donne che purtroppo sembra continuare in maniera inarrestabile. Spesso i carnefici sono proprio i padri, i mariti o i figli, mentre non cambiano le vittime, che sono sempre donne. L'invito delle forze dell'ordine a denunciare questi episodi resta sempre attuale: proprio la telefonata, in questo caso, della donna al 112 ha permesso di evitare il peggio e arrestare i due figli violenti nei confronti della madre, che ora dovranno rispondere di tentata estorsione davanti al Tribunale per i Minorenni di Salerno.