“Voglio vedere i poliziotti”: gli agenti vanno a casa del bimbo malato e gli portano doni I poliziotti di Acerra hanno esaudito il desiderio di un bimbo malato: voleva conoscere dei veri agenti, loro lo hanno raggiunto a casa e portato doni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Andrea Pio e i poliziotti del commissariato di Acerra.

Bel gesto della Polizia di Acerra, che si è presentata a casa di un piccolo concittadino affetto da una malattia rara e che aveva espresso il desiderio di incontrare gli agenti. La vicenda è avvenuta a Caivano, in provincia di Napoli: protagonista è il piccolo Andrea Pio, affetto da una malattia molto rara che gli impedisce di allontanarsi da casa poiché gli comporta un sistema immunitario le cui difese sono molto basse.

Andrea Pio aveva confidato ai propri genitori il desiderio di conoscere dei veri poliziotti, e così attraverso l'associazione "Teniamoci per mano" questo è stato possibile. Contattato il commissariato di Acerra, gli agenti si sono presentati a casa del piccolo e, in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative anti contagio da Covid, gli hanno anche portato dei gadget della Polizia di Stato, facendolo anche sedere per qualche minuto all'interno di una volante.

Andrea Pio a bordo di una volante della polizia.

Soddisfattissimo Andrea Pio, visibilmente emozionato, e tanti plausi verso gli agenti che si sono recati dal bambino. Tra questi anche quello di don Maurizio Patriciello, storico parroco di Caivano: "Il nostro Pio è felice. Da sempre lui sogna di diventare un poliziotto proprio come i poliziotti che gli hanno fatto visita. Che sorpresa! Che gioia! Li ringraziamo insieme ai loro superiori. Un ringraziamento particolare va, ovviamente, al Questore di Napoli, il dottor Alessandro Giuliano. Dio vi benedica", ha concluso padre Patriciello.