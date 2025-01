“Vita impossibile sotto la Tangenziale di Napoli: rumori continui 24 ore al giorno: qualcuno ci aiuti” La protesta degli abitanti: “Viviamo sotto il viadotto di Corso Malta da 40 anni, barriere antirumore modificate nel 2018: da allora la nostra vita è un inferno” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

“Viviamo sotto il ponte di Corso Malta della Tangenziale di Napoli da 40 anni. Era sempre stato silenzioso, grazie alle schermature. Da quando, nel 2018, sono stati fatti i lavori di ripristino delle barriere acustiche, però, la nostra vita è diventata un inferno. Rumori continui 24 ore al giorno che non ci fanno dormire di notte. Col passaggio delle vetture, sembra praticamente di abitare ai bordi di un’autostrada. Tangenziale ha fatto degli interventi per mitigare il rumore in questi anni, ma il problema c'è ancora”.

A lanciare un grido di aiuto sono i residenti delle palazzine che si trovano sotto il viadotto, realizzato nel 1977. Una selva di palazzi, abitati da decine di famiglie, nella zona tra viale Olga Silvestri, viale Antonio Vitale e via Generale D’Ambrosio. Dal 2019, gli abitanti hanno iniziato una corrispondenza con la Tangenziale di Napoli per capire cosa sia successo dopo gli ultimi lavori alle barriere fonoassorbenti. “Il rumore, invece di diminuire – sostengono – si è moltiplicato”. I residenti hanno realizzato un video nei primi giorni del 2025, che riprende il viadotto di Corso Malta in diverse ore del giorno e della notte, che testimonierebbe, a loro giudizio, la rumorosità del passaggio dei veicoli. Tangenziale, contattata da Fanpage.it, assicura che sono previsti ulteriori interventi.

"Viviamo lì da 40 anni, non era così rumorosa"

“Tutto è iniziato con i lavori di ristrutturazione della Tangenziale di alcuni anni fa. Prima era molto silenziosa. Dopo questo intervento, la situazione è peggiorata. Abbiamo contattato l’azienda a partire dall’estate del 2019. Tangenziale ha inviato diverse volte i tecnici, ma non si è riusciti a risolvere il problema dei rumori”.

Tra il 2019 e il 2020, Tangenziale fa un primo intervento, come risulta dalla corrispondenza. Sono fatti dei test sull’efficienza delle barriere foniche e prove di pull out, come prevede il protocollo del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Alcuni schermi sono rimossi o ridotti, per consentire le ispezioni, con l’obiettivo poi di riposizionarli, e sono disposte le verifiche acustiche nell’ambito del Piano di Risanamento Acustico.

Gli interventi di Tangenziale, "ma il problema c'è ancora"

Passano i mesi, ma il problema del fastidioso rumore persiste. Le famiglie sono disperate e scrivono ancora a Tangenziale. Nel novembre 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) approva le nuove linee guida per le barriere fonoassorbenti e sicurvia. Tangenziale a gennaio 2021 comunica agli abitanti dei palazzi sottostanti il viadotto di Corso Malta che si è attivata affidando le attività di verifica e di progettazione delle nuove barriere, che seguiranno quindi gli iter di approvazione presso gli Enti competenti. “Il problema del rumore, però – sottolineano i residenti – ad oggi non è stato risolto. Noi stiamo impazzendo, chiediamo solo aiuto per risolvere questa situazione”.