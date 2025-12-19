Violenza sessuale di gruppo su una 16enne: arrestati due 17enni. La ragazza stuprata durante il falò di Ferragosto

La violenza sessuale, avvenuta nella provincia di Salerno, risale alla notte tra il 15 e il 16 agosto. Dopo mesi di indagini, la polizia ha arrestato i due minorenni.

Dopo quattro mesi di indagini serrate e delicate, due ragazzi di 17 anni sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo su una minorenne, una ragazza di 16 anni, costretta a subire atti sessuali durante il falò di Ferragosto in una località marittima della provincia di Salerno. Nella mattinata dello scorso 16 dicembre, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Salerno, su disposizione della Procura per i Minorenni di Salerno, hanno eseguito la misura cautelare del collocamento in comunità per i due 17enni.

I due indagati avrebbero approfittato dello stato alterato della 16enne

Stando a quanto ricostruito dai poliziotti in fase di indagine, la violenza sessuale di gruppo sarebbe avvenuta durante la notte tra il 15 e il 16 agosto 2025, in una nota località balneare della provincia di Salerno, mentre sulla spiaggia si stava svolgendo il tradizionale falò di Ferragosto. I due 17enni, secondo gli inquirenti, avrebbero approfittato dello stato di alterazione psico-fisica della 16enne, dovuto all'assunzione di alcol e stupefacenti, e l'avrebbero portata nel parcheggio adiacente alla spiaggia, costringendola a subire atti sessuali e umiliandola con diversi insulti.

Una telecamere ha ripreso i momenti prima e dopo la violenza

Le indagini della Squadra Mobile di Salerno, che si sono avvalse delle testimonianza della vittima e di altre persone informate sui fatti, nonché sulla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che avrebbero immortalato i momenti precedenti e successivi alla violenza sessuale, hanno permesso ai poliziotti di raccogliere indizi di colpevolezza nei confronti dei due 17enni, che hanno fatto scattare le misure cautelari.