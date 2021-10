Violenza a Pompei, 19enne accoltellato durante una festa: è grave La violenza nella serata di ieri, venerdì 8 ottobre, durante una festa organizzata da alcuni studenti di Castellammare di Stabia in un locale di Pompei, nella provincia di Napoli. L’aggressore, un coetaneo della vittima, nel frattempo si è presentato spontaneamente dai carabinieri per confessare l’aggressione.

A cura di Valerio Papadia

Un'altra aggressione, probabilmente per futili motivi, ha visto coinvolti giovanissimi: un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato a Pompei, nella provincia di Napoli, e si trova ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni, anche se non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. La violenza nella serata di ieri, venerdì 8 ottobre, nel corso di una festa organizzata da alcuni studenti di Castellammare di Stabia in un locale all'aperto di Pompei. Nel locale, una sorta di discoteca all'aperto in via Nolana, nella zona di Civita Giuliana, nel quale erano radunati migliaia di giovanissimi, improvvisamente il 19enne, un ragazzo residente ad Agerola, è stato accoltellato più volte da un coetaneo. Il giovane è stato accompagnato all'ospedale San Leonardo di Castellammare: in prognosi riservata ma cosciente.

L'autore dell'aggressione si è presentato ai carabinieri

Agli inquirenti giunti in ospedale per raccogliere la sua testimonianza, il 19enne ha raccontato che non c'è stata nessuna lite alla base dell'aggressione subita e ha poi fornito elementi utili ad identificare il suo aggressore. Nel frattempo, però, l'autore dell'aggressione si è presentato spontaneamente ai carabinieri, ai quali ha raccontato l'accaduto: si tratta di un coetaneo della vittima.

Un 17enne accoltellato a Napoli

Aggressione violenta ai danni di un giovanissimo anche a Napoli. Nella serata di giovedì 7 ottobre, infatti, un ragazzo di soli 17 anni, incensurato, è stato colpito da numerosi fendenti mentre passeggiava in via Sedile di Porto, nel cuore del centro storico della città. Accompagnato in ospedale, per fortuna non in pericolo di vita, ha raccontato agli inquirenti di essere stato accoltellato per futili motivi da un coetaneo.