Napoli, 17enne accoltellato in pieno centro storico mentre passeggia per strada La vicenda nella tarda serata di ieri, giovedì 7 ottobre, in via Sedile di Porto, a due passi da piazza Bovio, nel cuore del centro storico di Napoli. Mentre passeggiava per strada, il minorenne – che è incensurato – è stato colpito con diverse coltellate da un coetaneo, probabilmente per futili motivi.

A cura di Valerio Papadia

Accoltellato per strada mentre passeggia: è accaduto nella tarda serata di ieri, giovedì 7 ottobre, a un ragazzo napoletano di 17 anni. Il giovane stava passeggiando in via Sedile di Porto, a due passi da piazza Bovio (che i napoletani chiamano piazza Borsa per la presenza della Camera di Commercio) e da via Mezzocannone, nel cuore del centro storico di Napoli, quando è stato improvvisamente colpito da un coetaneo per futili motivi. Soccorso dai sanitari del 118, il giovane è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove è stato ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita: il personale medico gli ha riscontrato infatti diverse ferite nell'area orbitale, al volto e alla schiena, oltre a qualche frattura.

Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine, che si sono recate nel nosocomio del centro storico partenopeo per raccogliere la testimonianza del 17enne (che è incensurato): agli inquirenti, il minore ha raccontato di essere stato aggredito da un coetaneo per futili motivi. Saranno le indagini a chiarire nelle prossime ore l'esatta dinamica dell'aggressione e a rintracciare il responsabile, che come detto sarebbe un coetaneo della vittima.

Qualche giorno fa, invece, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due uomini, padre e figlio, ritenuti responsabili di un'aggressione verificatasi lo scorso 26 agosto ancora nel cuore di Napoli, ai Quartieri Spagnoli per la precisione. I due hanno accoltellato un giovane che gli aveva consegnato poco prima la spesa: secondo padre e figlio, infatti, ci sarebbe stato un errore nella consegna, per il quale hanno deciso di aggredire il povero malcapitato.