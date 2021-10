Sbaglia la consegna della spesa, picchiato e accoltellato da padre e figlio ai Quartieri Spagnoli Un giovane addetto alle consegne in un piccolo negozio di generi alimentari è stato picchiato e accoltellato da due uomini, padre e figlio con precedenti di polizia, ai Quartieri Spagnoli di Napoli. La sua “colpa” quella di aver consegnato merce sbagliata ai due uomini, che lo hanno prima trascinato in casa e poi ferito con un coltello.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aveva sbagliato una consegna, e per questo è stato picchiato prima e poi accoltellato da padre e figlio ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli. Una vicenda grottesca quella emersa dopo le indagini della Questura partenopea, che ha arrestato questa mattina i due uomini su mandato della Procura della Repubblica. I due devono rispondere di violenza privata e di lesioni personali aggravate dall’utilizzo delle armi.

L'episodio si era verificato lo scorso 26 agosto: la vittima si era recata in vico Lungo a Montecalvario nei Quartieri Spagnoli per consegnare una spesa: ma i due, padre e figlio entrambi napoletani di 44 e 23 anni, entrambi con precedenti di polizia, si sono accorti che c'era stato un errore nella merce lasciata sul pianerottolo davanti alla porta dell'abitazione da parte dell'addetto alle consegne in un piccolo negozio di generi alimentari del posto. A quel punto però i due non hanno chiesto spiegazioni, ma hanno subito aggredito violentemente l'uomo, trascinandolo nell'appartamento e picchiato fino a ferirlo con un coltello. Il tutto, solo per l'errore nella consegna della spesa. L'uomo è riuscito poi a scappare prima che la situazione peggiorasse ulteriormente. Dopo le indagini di rito, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha così emesso un'ordinanza di custodia cautelare per i due, che si trovano ora agli arresti domiciliari. Devono rispondere di violenza privata e di lesioni personali aggravate dall’utilizzo delle armi nei confronti del povero addetto alle consegne, che per fortuna se l'è cavata con ferite superficiali e senza ulteriori complicazioni.