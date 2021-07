Violenza a Napoli, lo speronano e gli rubano lo scooter: 21enne in ospedale con numerose ferite La rapina è avvenuta in via Marina, zono Porto di Napoli, dove il 21enne, che si trovava sullo scooter insieme a un amico, è stato accerchiato da tre mezzi: speronato, è caduto a terra e ha riportato diverse ferite. “Occorre fermare tutto questo” il commento del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

A cura di Valerio Papadia

In superiorità numerica, con una violenza inaudita, hanno speronato un ragazzo di 21 anni, per rapinargli lo scooter, mandandolo in ospedale con diverse ferite: rapina violenta in via Marina, nella zona del Porto di Napoli. A subirne le conseguenze è stato Vincenzo, come detto 21enne napoletano, che ha denunciato quanto accaduto non solo ai carabinieri, ma si è rivolto anche al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli affinché desse risalto alla sua storia. La notte tra il 20 e il 21 luglio scorso, Vincenzo si trovava in via Marina a bordo del suo scooter, in compagnia di un amico, quando è stato accerchiato da altri tre mezzi, sei persone in tutto, che lo hanno minacciato e, dopo averlo speronato, facendolo cadere violentemente in terra, gli hanno rubato il motorino.

"Sono addolorato per quello che è diventata la nostra città di. Erano in 6 su 3 motorini e mi hanno rapinato del mio scooter, ho riportato una ferita all’addome e non ricordo se sono stato accoltellato o meno ma ho diverse escoriazioni a gambe e braccia, fortunatamente avevo il casco che attutito la botta alla testa. Oltre che al danno fisico anche mentalmente sto malissimo Uno lavora onestamente e deve subire questo, non è giusto" ha confessato Vincenzo al consigliere Borrelli, inviandogli anche le foto delle ferite riportate.

"Non è la prima volta che assistiamo ad episodi simili dove, per poche centinaia di euro, persone ignobili attentano alla vita di un altro essere umano. Ciò dimostra quando poco rispetto ci sia per la vita umana e come la violenza stia prendendo il sopravvento nelle nostre strade. Occorre fermare tutto questo e per farlo oltre che a pattugliamenti continui del territorio serve la certezza delle condanne per i criminali e delinquenti, che per gesti come quelli compiuti ai danni di Vincenzo, dovrebbero essere condannati a pene severissime" il commento di Francesco Emilio Borrelli.