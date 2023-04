Violenta rissa in strada a colpi di manici di scopa: tre uomini arrestati a Giugliano Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avuto non poche difficoltà a bloccare ed arrestare i tre contendenti.

A cura di Valerio Papadia

Si sono picchiati per strada, dando vita a una violenta rissa: per questo, tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Giugliano, nella provincia di Napoli. I militari dell'Arma della Sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano sono intervenuti in via Lago Patria, nell'omonima frazione della popolosa città dell'hinterland Nord di Napoli, dove era stata segnalata una violenta rissa per strada. Giunti sul posto, i carabinieri hanno constatato che tre persone si stavano selvaggiamente picchiando a colpi di manici di scopa.

Per i militari dell'Arma non è stato semplice fermare i tre uomini: nonostante la presenza delle forze dell'ordine, i tre continuavano a picchiarsi. Con non poca difficoltà, i carabinieri li hanno bloccati: si tratta di un 52enne, un 60enne e un 54enne – tutti cittadini stranieri, uno originario dell'Angola e due della Tanzania – che sono stati arrestati: sono stati trasferiti in carcere, in attesa di giudizio.

Due uomini sono rimasti feriti e sono stati medicati

Oltre ai carabinieri, sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118: il 52enne e il 60enne, infatti, sono stati medicati sul posto per una ferita lacero-contusa frontale e un trauma all'incisivo sinistro. Le indagini sono affidate ai militari, che stanno cercando di chiarire la dinamica e soprattutto le motivazioni che hanno scatenato la violenta rissa, ancora poco chiare.