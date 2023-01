Violenta la figlia minorenne di amici, Dna lo incastra: arrestato nell’Avellinese Un 58enne di Altavila Irpina è finito in carcere con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia 17enne di una coppia di amici.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbe violentato la figlia minorenne di una coppia di amici, approfittando del rapporto di fiducia che si era instaurato con quella famiglia. Indagine avviata nei mesi scorsi, a seguito dalla denuncia presentata dalla ragazza, ma che è arrivata ad un punto di svolta grazie all'esame del Dna: si sono aperte così le porte del carcere per un 58enne di Altavilla Irpina, in provincia di Avellino, destinatario di una misura cautelare per violenza sessuale aggravata.

I fatti contestati all'indagato risalgono all'ottobre dell'anno scorso, sarebbero avvenuti mentre l'uomo si trovava da solo con la vittima, in un momento in cui il padre e la madre non erano presenti. La ragazza, all'epoca 17enne, si era confidata coi genitori, che si erano quindi rivolti alle forze dell'ordine per sporgere denuncia insieme a lei. Erano stati avviati gli accertamenti del caso ed era stato aperto un fascicolo, affidato al pm Cecilia Annechini. Il 58enne era stato iscritto nel registro degli indagati e, difeso dall'avvocato Raffaele De Vita, aveva negato ogni addebito.

Tra le verifiche disposte c'era stata anche l'analisi del Dna e proprio questo esame, a distanza di alcune settimane, avrebbe portato al provvedimento, emesso dalla Procura di Avellino ed eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Avellino. "L'attività investigativa – si legge nella nota diffusa a firma del procuratore Domenico Airoma – ha consentito di tracciare il quadro indiziato a carico del destinatario del provvedimento cautelare, indagato per aver costretto a subire atti sessuali una ragazza di minore età".