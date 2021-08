Violenta il compagno di cella e viene trasferito dal carcere di Aversa Un detenuto della casa di reclusione ‘Filippo Saporito’ di Aversa è stato trasferito in un istituto di Roma perché è ritenuto responsabile di aver violentato il suo compagno di cella. La notizia è riportata sul quotidiano locale Edizione Caserta. Le indagini sull’episodio contestato sono tuttora in corso.

A cura di Enrico Tata

Un detenuto della casa di reclusione ‘Filippo Saporito' di Aversa è stato trasferito in un istituto di Roma perché è ritenuto responsabile di aver violentato il suo compagno di cella. La notizia è riportata sul quotidiano locale Edizione Caserta. L’episodio, stando a quanto si apprende, sarebbe avvenuto all’interno della struttura che un tempo ospitava l’opg, ospedale psichiatrico giudiziario. Per precauzione, in attesa della conclusione delle indagini sui fatti contestati, è stato disposto il trasferimento del detenuto nella Capitale.

La casa di reclusione ‘Filippo Saporito' di Aversa

Come detto quello di Aversa era in origine un ospedale psichiatrico giudiziario, il primo in Italia. Era nato all'interno di un vecchio convento, quello di san Francesco da Paola. Fu inaugurato come manicomio giudiziario nel 1876 e poi diventò Ospedale Psichiatrico Giudiziario nel 1975. Dal 2012, quando queste strutture sono state eliminate, è stato riconvertito in Casa di Reclusione. È attiva dal 2016 ed è intitolata a Filippo Saporito, noto psichiatra di Aversa morto nel 1955.